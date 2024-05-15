Стало известно о взятии Российской армией Волчанска

Политолог Марков заявил о взятии Волчанска Российской армией

Волчанск взят Российской армией. Об этом стало известно политологу Сергею Маркову, его заявление опубликовано в Telegram.

Как утверждает Марков, украинские военные оставили территорию. Он отметил, что об этом неформально сообщили с линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Политолог подчеркнул, что информация об освобождении Волчанска должна быть подтверждена более официально.

По сведениям Telegram-канала «Mash на Донбассе», подразделения «Кракен» и РДК (организации запрещены в России) сбежали из города.

В Минобороны России ситуацию пока не комментировали.

14 мая сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Бугроватка Харьковской области. В Минобороны пояснили, что бои на данном направлении велись силами подразделений группировки войск «Север».