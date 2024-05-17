Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:04, 17 мая 2024Россия

Медведев обозначил возможные границы санитарной зоны

Медведев допустил, что границы санитарной зоны пройдут по территории Польши
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, где могут проходить границы «санитарной зоны» при отправке странами Запада дальнобойных ракет на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые получает Киев, обладают дальностью удара не менее 550 километров. Для обеспечения безопасности населенных пунктов России требуется обозначить санитарную зону, которая превысит это расстояние. Медведев допустил, что ее границы пройдут по территории Польши.

Материалы по теме:
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО. Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
16 ноября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — отметил он.

Зампред Совбеза призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов поставляемого Украине вооружения.

В той же публикации Медведев напомнил о наличии у России мощных ядерных зарядов. Он отметил, что по мощности они превышают сброшенные на Японию бомбы «Толстяк» и «Малыш».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Семь военных пострадали при взрыве в Петербурге

      В США назвали Путина самым уважаемым в мире лидером

      В российском регионе эвакуаторщик похитил и убил девочку

      Путин объяснил создание санитарной зоны

      В США заявили об опасной позиции Украины в конфликте с Россией

      Зеленского обвинили в создании идеальных условий для россиян в Харькове

      Два мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода

      Медведев раскрыл планы стратегов НАТО по Украине

      В России ввели запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

      Фьюри спровоцировал конфликт во время битвы взглядов с Усиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше