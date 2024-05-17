Медведев обозначил возможные границы санитарной зоны

Медведев допустил, что границы санитарной зоны пройдут по территории Польши

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, где могут проходить границы «санитарной зоны» при отправке странами Запада дальнобойных ракет на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые получает Киев, обладают дальностью удара не менее 550 километров. Для обеспечения безопасности населенных пунктов России требуется обозначить санитарную зону, которая превысит это расстояние. Медведев допустил, что ее границы пройдут по территории Польши.

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — отметил он.

Зампред Совбеза призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов поставляемого Украине вооружения.

В той же публикации Медведев напомнил о наличии у России мощных ядерных зарядов. Он отметил, что по мощности они превышают сброшенные на Японию бомбы «Толстяк» и «Малыш».