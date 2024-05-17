Медведев напомнил о наличии у России мощных ядерных зарядов

Медведев: российские ядерные заряды мощнее «Толстяка» и «Малыша»

Россия имеет ядерные заряды, превышающие по мощности сброшенные на Японию бомбы «Толстяк» и «Малыш». Об этом напомнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что страны Запада продолжают поставлять оружие Украине, вынуждая тем самым Россию продвигаться вглубь страны. Медведев подчеркнул, что санитарная зона может дойти до Польши, что чревато последствиями.

«Тем более что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man», — написал Медведев.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал применение ядерного оружия единственным способом изменить ситуацию на Украине. Он считает, что российский лидер не хочет подобной эскалации, но Москва будет готова на нее ответить.

