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22:36, 17 мая 2024Россия

Путин объяснил создание санитарной зоны

Путин: Россия вынуждена создать санитарную зону из-за обстрелов ВСУ Белгорода
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ), объяснил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае. Его выступление транслировал Кремль в Telegram-канале.

«Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону», — заявил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России наступают в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории. Он также заявил, что сейчас у России нет планов брать под контроль город Харьков.

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      Марина Совина
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