Путин высказался о взятии под контроль Харькова

Путин заявил об отсутствии у РФ планов по взятию Харькова на сегодняшний день

На сегодняшний день у России нет планов по взятию под контроль Харькова. Об том заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, действия Вооруженных сил России на харьковском направлении являются ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины. «Что касается [взятия] Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал он.

Ранее Путин неоднократно заявлял о вероятности создания на территории Украины непреодолимую для средств поражения, в том числе западных, «санитарную зону». По его словам, это поможет сократить риск ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам.

В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Активные бои ведутся в 20 километрах от региональной столицы. 15 мая Минобороны страны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы. Помимо этого, политолог Сергей Марков заявил, что Россия контролирует Волчанск.