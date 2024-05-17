Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 17 мая 2024Россия

Путин высказался о взятии под контроль Харькова

Путин заявил об отсутствии у РФ планов по взятию Харькова на сегодняшний день
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На сегодняшний день у России нет планов по взятию под контроль Харькова. Об том заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, действия Вооруженных сил России на харьковском направлении являются ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины. «Что касается [взятия] Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал он.

Ранее Путин неоднократно заявлял о вероятности создания на территории Украины непреодолимую для средств поражения, в том числе западных, «санитарную зону». По его словам, это поможет сократить риск ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам.

В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Активные бои ведутся в 20 километрах от региональной столицы. 15 мая Минобороны страны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы. Помимо этого, политолог Сергей Марков заявил, что Россия контролирует Волчанск.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о взятии под контроль Харькова

      Названы сроки отправки первой ракеты «Союз-5» на Байконур

      Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 миллионов рублей

      Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России

      Президент Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину

      Путин высказался о возможных последствиях отправки Францией войск на Украину

      Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области спорта

      Найдена самая маленькая квартира в Москве

      Путин назвал вопрос легитимности Зеленского делом украинской правовой системы

      Рынок микрожилья в Москве проанализировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше