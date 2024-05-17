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22:14, 17 мая 2024Россия

Медведев раскрыл планы стратегов НАТО по Украине

Медведев: НАТО хочет взятия под контроль Россией почти всей Украины
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, для чего страны НАТО поставляют Украине все более дальнобойное оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев раскрыл планы стратегов НАТО по Украине и подчеркнул, что они стремятся, чтобы под контролем России оказалась почти вся Украина. «Именно поэтому они дают бандеровской власти все более дальнобойное оружие», — отметил он.

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В той же публикации Медведев обозначил возможные границы санитарной зоны. Они пройдут по территории Польши, допустил зампред Совбеза России. «А это совсем опасно», — подчеркнул он.

Кроме того, Медведев напомнил о наличии у России мощных ядерных зарядов. Он отметил, что по мощности они превышают сброшенные на Японию бомбы «Толстяк» и «Малыш».

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      Марина Совина
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