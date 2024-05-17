Медведев: НАТО хочет взятия под контроль Россией почти всей Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, для чего страны НАТО поставляют Украине все более дальнобойное оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев раскрыл планы стратегов НАТО по Украине и подчеркнул, что они стремятся, чтобы под контролем России оказалась почти вся Украина. «Именно поэтому они дают бандеровской власти все более дальнобойное оружие», — отметил он.

В той же публикации Медведев обозначил возможные границы санитарной зоны. Они пройдут по территории Польши, допустил зампред Совбеза России. «А это совсем опасно», — подчеркнул он.

Кроме того, Медведев напомнил о наличии у России мощных ядерных зарядов. Он отметил, что по мощности они превышают сброшенные на Японию бомбы «Толстяк» и «Малыш».