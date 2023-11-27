На Украине пообещали бороться с пацифистами

Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал бороться с пацифистами в стране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия пытается вогнать украинский народ в депрессию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что Кремль через своих агентов убеждает украинцев в реальности конфликта между Владимиром Зеленским и военными. Он пояснил, что беспокоится как о возможном государственном перевороте, так и о предстоящих выборах в стране. На этом фоне Данилов пообещал бороться с приверженцами «хороших русских», защитниками русского языка и пацифистами.

Ранее Алексей Данилов заявил, что Россия якобы спровоцировала раскол между Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным.