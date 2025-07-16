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01:11, 16 июля 2025Россия

Раскрыты подробности стрельбы в бойца MMA

Shot: В Махачкале после стрельбы в бойца ММА Хизриева объявили план «перехват»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева объявили план «перехват», пишет Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, убегая, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи. После этого они уехали с места преступления на белом автомобиле, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов. Сейчас их ищет полиция.

Ранее стало известно, что в Хизриева несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Инцидент произошел около 23:40 по московскому времени. Спортсмена подкараулили во дворе дома на улице Даниялова. Когда он приехал и вышел из своего автомобиля, неизвестные в масках открыли огонь. Всего было сделано около 10 выстрелов.

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