Неизвестные в Махачкале несколько раз выстрелили в бойца MMA

Shot: В Махачкале неизвестные 10 раз выстрелили в бойца MMA Хизриева

В Махачкале неизвестные совершили нападение на бойца MMA Тимура Хизриева. В него несколько раз выстрелили из травматического пистолета, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел около 23:40 по московскому времени. Спортсмена подкараулили во дворе дома на улице Даниялова. Когда он приехал и вышел из своего автомобиля, неизвестные в масках открыли огонь. Всего было сделано около 10 выстрелов.

После содеянного нападавшие скрылись. О состоянии бойца ничего неизвестно. Другие подробности также не приводятся.

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