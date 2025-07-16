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00:41, 16 июля 2025Россия

Неизвестные в Махачкале несколько раз выстрелили в бойца MMA

Shot: В Махачкале неизвестные 10 раз выстрелили в бойца MMA Хизриева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Махачкале неизвестные совершили нападение на бойца MMA Тимура Хизриева. В него несколько раз выстрелили из травматического пистолета, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел около 23:40 по московскому времени. Спортсмена подкараулили во дворе дома на улице Даниялова. Когда он приехал и вышел из своего автомобиля, неизвестные в масках открыли огонь. Всего было сделано около 10 выстрелов.

После содеянного нападавшие скрылись. О состоянии бойца ничего неизвестно. Другие подробности также не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Надыме россиянин открыл стрельбу из окна ранил бывшую жену.

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