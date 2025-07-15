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07:40, 15 июля 2025Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу из окна и ранил бывшую жену

В Надыме россиянин выстрелом из окна ранил бывшую жену
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали жителя города Надым, подозреваемого в покушении на бывшую жену. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 июля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник вооружился в квартире огнестрельным оружием. Увидев потерпевшую у дома, он открыл огонь из окна. Пуля попала в асфальт, а ее осколки причинили женщине телесные повреждения.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Алтайском крае отец случайно выстрелил в сына из-за собаки.

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