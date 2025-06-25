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11:25, 25 июня 2025Силовые структуры

Россиянин целился на улице в собаку и попал в сына

На Алтае отец случайно прострелил плечо сыну
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mountains Hunter / Shutterstock / Fotodom  

В Алтайском крае отец случайно выстрелил в сына из-за собаки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Россиянина признали виновным по части 2 статьи 20.13 («Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах») КоАП РФ. Он получил штраф на 40 тысяч рублей и у него конфисковали ружье с патронами.

По данным ведомства, житель Бийского района услышал лай и вышел с ружьем на улицу, так как у их дома часто гуляла большая собака. Он начал перекладывать из руки в руку оружие, но произошел выстрел. Пуля попала в плечо сына. Семья сразу отвезла мальчика в больницу. Россиянин признал на суде вину и уточнил, что не хотел стрелять.

Ранее в Санкт-Петербурге суд привлек к административной ответственности мужчину, который подстрелил соседа вместо птицы.

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