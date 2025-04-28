Россиянин на охоте принял соседа за крупную птицу и подстрелил его

В Петербурге суд оштрафовал мужчину, подстрелившего соседа вместо птицы

В Санкт-Петербурге суд привлек к административной ответственности мужчину, который подстрелил соседа вместо птицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В октябре 2024 года мужчина поехал на охоту в лесной массив Тверской области. При себе у него было ружье Huglu Veyron, из которого он дважды выстрелил дробью в сторону дерева, где, как ему показалось, сидела крупная птица. Однако позже охотник понял, что подстрелил своего соседа по даче.

Суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Мужчина признал вину и раскаялся, сосед заявил, что не имеет к нему претензий.

Ранее сообщалось, что на Камчатке охотник случайно выстрелил в зятя во время охоты на уток.