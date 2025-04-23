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15:52, 23 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин выстрелил в зятя во время охоты на уток

На Камчатке охотник случайно застрелил зятя во время охоты на уток
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке 65-летний мужчина выстрелил в 35-летнего зятя во время охоты на уток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 18 апреля пенсионер с зятем отправились на охоту на реке Гольцовка в Усть-Большерецком районе. Они сидели в лодке на берегу. Подозреваемый заметил утку и направился в ее сторону. Не зная, что его родственник вышел из лодки, он выстрелил из ружья во взлетающую птицу. Однако на линии огня находился потерпевший. Пуля попала ему грудь, спасти раненого не удалось.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронежской области 52-летний первый заместитель главы Богучарского района Алексей Кожанов выстрелил в своего 72-летнего товарища во время охоты.

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