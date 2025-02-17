Российский чиновник выстрелил в своего товарища из ружья во время охоты

В Воронежской области замглавы района застрелил друга из ружья во время охоты

В Воронежской области 52-летний первый заместитель главы Богучарского района Алексей Кожанов выстрелил в своего 72-летнего товарища во время охоты. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло 15 февраля. Тогда чиновник и его друг находились в урочище Рыжкина Балка. Отмечается, что у Кожанова при себе было гладкоствольное ружье RADIKAL GK-A. Примерно в час дня он решил разрядить оружие. Предварительно установлено, что в этот момент фигурант случайно нажал на курок и выстрелил. Пуля попала в паховую область его товарища. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

В отношении Кожанова возбуждено уголовное дело. В ситуации разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что под Иркутском 12-летний школьник показывал другу карабин отца и случайно выстрелил ему в шею.

