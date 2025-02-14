Российский школьник показывал другу карабин отца и случайно выстрелил ему в шею

Под Иркутском школьник случайно убил друга, когда показывал ему карабин отца

Под Иркутском 12-летний школьник показывал другу карабин отца и случайно выстрелил ему в шею. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло в поселке Чунский. Там мальчик пришел в гости к другу. Тот захотел похвастаться отцовским ружьем. Ребенок знал, где хранятся ключи от оружейного сейфа. Он достал их, открыл шкаф и вынул карабин Лось 7-1. В какой-то момент мальчик решил передернуть затвор, но не рассчитал и нажал на курок. Дуло оружия было направлено на его друга. Произошел выстрел. Пуля попала школьнику в шею и повредила сонную артерию. Стрелявший мальчик побежал за помощью. Прибывшие на место происшествие врачи не смогли спасти его друга. От полученного ранения мальчик не выжил.

Прибывшие на место правоохранители установили, что отец стрелявшего мальчика раньше работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Чунскому району. В его шкафу нашли еще два карабина и ружье. Следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии полицейский случайно выстрелил в 23-летнего напарника.

