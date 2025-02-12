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12:43, 12 февраля 2025Силовые структуры

Российский полицейский игрался с пистолетом и случайно выстрелил в напарника

В Черкесии полицейский игрался с пистолетом и случайно застрелил напарника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии полицейский случайно выстрелил в 23-летнего напарника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, сотрудник МВД игрался с табельным пистолетом: он не поставил его на предохранитель и начал крутить на пальце. Произошел выстрел, пуля попала в голову младшего сержанта. Стрелок вызвал скорую, но спасти раненого не удалось. Сначала полицейский заявлял о самостреле, но в итоге во всем признался.

Ранее в Дагестане во время ссоры мужчина случайно выстрелил в своего соседа.

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