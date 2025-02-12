Российский полицейский игрался с пистолетом и случайно выстрелил в напарника

В Черкесии полицейский игрался с пистолетом и случайно застрелил напарника

В Карачаево-Черкесии полицейский случайно выстрелил в 23-летнего напарника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, сотрудник МВД игрался с табельным пистолетом: он не поставил его на предохранитель и начал крутить на пальце. Произошел выстрел, пуля попала в голову младшего сержанта. Стрелок вызвал скорую, но спасти раненого не удалось. Сначала полицейский заявлял о самостреле, но в итоге во всем признался.

Ранее в Дагестане во время ссоры мужчина случайно выстрелил в своего соседа.