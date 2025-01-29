В российском регионе мужчина случайно выстрелил в соседа после ссоры

Mash: В Дагестане во время ссоры мужчина случайно застрелил соседа

В Дагестане во время ссоры мужчина случайно выстрелил в своего соседа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канал, мужчина из Каякентского района собирался ехать отстреливать бродячих собак. Во дворе он встретился с соседом и позвал его в дом выпить. Во время застолья у них произошла ссора. Гость обиделся и ушел в свой дом. Вскоре он вернулся с двумя ножами. Тогда хозяин дома взял ружье и предупредил, что выстрелит, если сосед подойдет ближе.

Рука мужчины дрогнула и раздался выстрел. Пуля срикошетила в живот, спасти раненого не удалось. Стрелок получил полгода исправительных работ за превышение самообороны.

Ранее стало известно, что оперативники задержали 23-летнего хулигана, открывшего стрельбу из Gelandewagen около «Москва-Сити».