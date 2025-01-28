Россиянина задержали за стрельбу из Gelandewagen около Москва-Сити

Задержан мужчина, открывший стрельбу из машины рядом с Москва-Сити

Оперативники задержали 23-летнего хулигана, открывшего стрельбу из Gelandewagen около Москва-Сити. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, мужчина на проезжей части несколько раз выстрелил в воздух. Сотрудникам он заявил, что стрелял из охолощенного оружия, которое потом выбросил в Москву-реку. Россиянин извинился и уточнил, что хотел таким образом отметить свой день рождения.

Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Имениннику грозит до семи лет колонии. Кроме того, на него составили административные протоколы о нарушении правил дорожного движения.

Ранее в Иркутской области суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 35-летнего местного жителя за стрельбу в кафе Ангарска.