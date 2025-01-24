Устроивший стрельбу в российском кафе мужчина приговорен к 19 годам

В Иркутской области суд приговорил к 19 годам мужчину за стрельбу в кафе

В Иркутской области суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 35-летнего местного жителя за стрельбу в кафе Ангарска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Его также оштрафовали на 50 тысяч рублей и обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей родственникам погибшего и два миллиона рублей выжившему потерпевшему, а также расходы, связанные с лечением, в размере более пяти миллионов рублей. Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 105 («Убийство») и 222 («Незаконное ношение оружия») УК РФ.

20 июня 2023 года осужденный приехал в кафе в Ангарске, где встретил двоих мужчин, один из которых был ему знаком заочно. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант достал хранившийся у него незаконно пистолет и несколько раз выстрелил в одного из оппонентов. После этого стрелок покинул кафе.

Друг потерпевшего попытался его задержать, взял на кухне нож и стал преследовать нападавшего. В результате на улице между ними произошла драка — подсудимый получил удары ножом, а второй мужчина — огнестрельные ранения.

Врачи смогли спасти первого потерпевшего, но второй не выжил.

12 мая 2023 года в Ангарске члены местной организованной преступной группировки (ОПГ) устроили драку со стрельбой в баре «Я все объясню».