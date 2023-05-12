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15:36, 12 мая 2023Силовые структуры

Члены ОПГ устроили драку со стрельбой в российском баре «Я все объясню»

В Ангарске задержали членов ОПГ за драку со стрельбой в баре «Я все объясню»

Фото: Telegram-канал Babr Mash

В Ангарске Иркутской области члены местной организованной преступной группировки (ОПГ) устроили драку со стрельбой в баре «Я все объясню». Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Вечером 11 мая в заведении произошел конфликт между посетителями. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой участники достали травматическое оружие и стали стрелять друг в друга.

Персонал вызвал полицию. Прибывшие силовики разняли потасовку, задержали двоих зачинщиков с переломами и ссадинами. У них изъято оружие.

26 апреля сообщалось, что в селе Куртат Северной Осетии произошла массовая драка со стрельбой между ингушами и осетинами. Полиция установила всех участников конфликта, зачинщики были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. У одного из них был изъят травматический пистолет.

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Любовь Ширижик
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