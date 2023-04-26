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14:21, 26 апреля 2023Силовые структуры

Задержаны зачинщики массовой драки со стрельбой в российском селе

МВД: в Северной Осетии усилены меры после массовой драки со стрельбой ингушей и осетинов
Начало событий в новости Массовая драка с участием полусотни россиян переросла в перестрелку

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Пригородном районе Северной Осетии усилены меры по охране общественного порядка, а личный состав переведен на усиленный вариант несения службы после массовой драки со стрельбой в селе Куртат между ингушами и осетинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Полиция установила всех участников конфликта, зачинщики задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. У одного из них изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»).

По данным полиции, ночью 26 апреля между группами молодых людей произошел словесный спор, который перерос в потасовку. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители и в течение короткого времени пресекли драку. Пострадавшие с различными телесными повреждениями госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в конфликте участвовали 30 ингушей и 20 осетин. Их разнимали 40 полицейских. В результате потасовки пострадали 11 человек, двое из них получили огнестрельные ранения в живот.

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Любовь Ширижик
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