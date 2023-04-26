Массовая драка с участием полусотни россиян переросла в перестрелку

В Северной Осетии произошла массовая драка со стрельбой, в ней участвовали 50 человек

В Северной Осетии массовая драка с участием 50 человек переросла в перестрелку. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По данным издания, потасовка между 30 ингушами и 20 осетинами началась со словесной перепалки в селе Куртат в ночь на 26 апреля. К конфликту присоединились жители села Камбилеевское. В какой-то момент участники начали стрелять друг в друга из огнестрельного оружия.

Для подавления драки прибыли 40 полицейских. В результате инцидента 11 пострадавших госпитализированы. Двое из них получили огнестрельные ранения живота, остальные — травмы, переломы и ушибы.

20 февраля сообщалось о массовой драке между выходцами из Армении и Чечни, которая произошла в отеле Петербурга во время банкета. Сотрудники полиции задержали шестерых участников потасовки. В конфликте пострадали трое.