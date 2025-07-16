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22:48, 15 июля 2025Бывший СССР

Попытка ВСУ контратаковать в Харьковской области обернулась большими потерями

ТАСС: ВСУ попытались контратаковать в районе Волчанска и понесли большие потери
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать в районе Волчанска Харьковской области. Эти действия не возымели успеха, украинские подразделения понесли большие потери, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В частности, существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, большое число военнослужащих ВСУ после неудачной попытки контратаковать числятся пропавшими без вести.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области, но и там российские войска дали отпор противнику.

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