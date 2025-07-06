Пушилин: ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать у населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал политик, украинские восйка пытаются выбить российские подразделения из данного населенного пункта.

«Но у противника ничего не получается, а наоборот, даже есть определенные успехи и продвижение в окрестностях уже Дачного со стороны наших подразделений», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что войска РФ выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области Украины.