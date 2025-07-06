Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:19, 6 июля 2025Бывший СССР

ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области

Пушилин: ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать у населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал политик, украинские восйка пытаются выбить российские подразделения из данного населенного пункта.

«Но у противника ничего не получается, а наоборот, даже есть определенные успехи и продвижение в окрестностях уже Дачного со стороны наших подразделений», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что войска РФ выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Пушилин рассказал об успехах российских военных в Часовом Яре

    ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области

    Двукратный чемпион России по боксу умер в 54 года

    Стало известно о голодании жителей США

    Над еще одним российским регионом сбили украинский беспилотник

    В аэропорту Пскова сняли временные ограничения

    Страны БРИКС выразили надежду на достижение мира на Украине

    Аэропорт Пулково открыли на прием самолетов на час

    Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости