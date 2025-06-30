Стало известно о ликвидации солдат ВСУ в украинском населенном пункте

Рогов: Войска РФ выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области Украины

Российские бойцы выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о селе Дачное, сейчас там идет зачистка.

Населенный пункт расположен на границе Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист рассказал, что ВСУ расстреливали своих солдат, которые пытались отступать из села Комар на границе с Днепропетровской областью.