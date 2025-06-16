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05:38, 16 июня 2025Бывший СССР

ВСУ расстреляли отступающих солдат

Боец Артист заявил, что ВСУ расстреливали отступающих из Комара подчиненных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливали своих солдат, которые пытались отступать из села Комар на границе с Днепропетровской областью, рассказал ТАСС командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист.

«На самом деле люди, которые отступали, также расстреливались солдатами ВСУ, своими же бойцами, так сказать», — отметил боец. По его словам, согласно некоторым данным, на этом участке фронта также действовал так называемый заградотряд.

Собеседник агентства добавил, что для уничтожения отступающих солдат ВСУ также применяли беспилотники.

Ранее солдат ВСУ Дмитрий, попавший в плен к российским войскам, рассказал, как его сослуживцы при помощи дрона ударили по нему и его товарищу, когда они уже были в плену. По словам Дмитрия, он с товарищем был пленен в Курской области. Оттуда их перевозили на другую позицию.

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