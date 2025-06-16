ВСУ с помощью дрона убили плененного сослуживца

Пленный из ВСУ рассказал, как по нему при помощи дрона ударили сослуживцы

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий, попавший в плен к российским войскам, рассказал, как его сослуживцы при помощи дрона ударили по нему и его товарищу, когда они уже были в плену. Его слова передает ТАСС.

По словам Дмитрия, он с товарищем был пленен в Курской области. Оттуда их перевозили на другую позицию. «В тот момент по нам ударил украинский дрон. Я получил 24 ранения, другой боец погиб. Свои же насмерть и атаковали», — поделился военнослужащий.

Он уточнил, что до плена командование ВСУ оставило их на позициях без связи.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен в Курской области военные ВСУ создали проект по борьбе с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).