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04:19, 16 июня 2025Бывший СССР

ВСУ с помощью дрона убили плененного сослуживца

Пленный из ВСУ рассказал, как по нему при помощи дрона ударили сослуживцы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий, попавший в плен к российским войскам, рассказал, как его сослуживцы при помощи дрона ударили по нему и его товарищу, когда они уже были в плену. Его слова передает ТАСС.

По словам Дмитрия, он с товарищем был пленен в Курской области. Оттуда их перевозили на другую позицию. «В тот момент по нам ударил украинский дрон. Я получил 24 ранения, другой боец погиб. Свои же насмерть и атаковали», — поделился военнослужащий.

Он уточнил, что до плена командование ВСУ оставило их на позициях без связи.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен в Курской области военные ВСУ создали проект по борьбе с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

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