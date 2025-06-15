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13:13, 15 июня 2025Бывший СССР

Сдавшиеся в плен украинские военные начали борьбу с ТЦК

Сдавшиеся в плен в Курской области военные ВСУ создали проект по борьбе с ТЦК
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сдавшиеся в плен в приграничных районах Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) создали проект по борьбе с территориальным центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет ТАСС.

Пленные военнослужащие ВСУ создали Telegram-каналы и аккаунты в TikTok, через которые призывают украинцев к борьбе с ТЦК. Каждый день на этих площадках появляются видеоролики о нарушениях закона со стороны военно-мобилизационного органа республики. Съемки проходят в специально оборудованной студии.

2 июня заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук рассказала о внесении в Верховную Раду законопроекта о создании центров «национального сопротивления». Полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош заявил «Ленте.ру», что эта инициатива свидетельствует о намерении Киева перейти к партизанской войне против РФ и диверсиям.

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