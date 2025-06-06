Создание властями Украины центров по общевойсковой подготовке граждан свидетельствует о намерении Киева перейти к партизанской войне против Вооруженных сил России и диверсиям на территории страны. Об этом «Ленте.ру» заявил полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Александр Бартош.
2 июня заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук рассказала в своем Telegram-канале о внесении в Верховную Раду страны законопроекта о создании центров «национального сопротивления». При этом страница законопроекта появилась в банке законодательных инициатив спустя два дня после заявления, а текст документа по-прежнему недоступен для ознакомления.
В офисе Зеленского отказались связывать идею с ситуацией на фронте
Как сообщила Верещук, обучение в центрах «национального сопротивления» предусмотрено как для мужчин, так и для женщин. Общевойсковая подготовка будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ. По словам чиновника, центры воинской подготовки будут развернуты по всей стране.
Система подготовки к национальному сопротивлению — это не о войне, это о готовности
В мае Верещук призвала готовить детей к войне с Россией, поскольку конфронтация между странами будет длиться столетиями. Она добавила, что конфликт между Москвой и Киевом не закончится даже в случае перемирия.
Если Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению, что будут стрелять жители каждого дома и под ними будет гореть земля, тогда они не будут наступать. (...) Вот наша стратегия, мы ее закладываем со школы
Обучением граждан займутся ветераны боевых действий
Как заявили в министерстве обороны Украины, в центры «национального сопротивления» будут назначаться прежде всего ветераны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При необходимости для военной подготовки граждан будут привлекаться действующие военнослужащие территориальной обороны и Сил специальных операций ВСУ.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины, материально-техническая база учреждений включает в себя средства связи, учебное оружие, медицинское оборудование и средства гражданской защиты. Также центры военной подготовки могут использовать бронетехнику под управлением военнослужащих «для создания тактического фона».
Александр Бартош предположил, что участники боевых действий в составе ВСУ будут приоритетным выбором в качестве инструкторов. Эксперт также допустил использование возможностей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») властями страны.
Похожий закон был принят незадолго до начала СВО
В мае 2021 года Владимир Зеленский внес в Раду законопроект «Об основах национального сопротивления» и обозначил его как «безотлагательный». Инициатива была принята Радой в июле 2021 года и включала в себя основы функционирования подразделений территориальной обороны ВСУ, а также частей «национального сопротивления».
Согласно документу, ведущая роль в организации и выполнении задач сопротивления принадлежит командованию Сил специальных операций ВСУ. Командование украинского спецназа также может отбирать желающих граждан для участия в операциях
Александр Бартош допустил использование прошедших обучение в центрах военной подготовки граждан как в рядах территориальной обороны ВСУ, так и в составе диверсионных групп. По мнению эксперта, Киев может использовать и переехавших в Россию украинцев.
С этой целью уже сейчас создаются схроны на всей территории Украины, а также на территории России, куда завозится оружие, взрывчатка, другие материальные средства для осуществления террористических актов
Рада одобрила службу в ВСУ мужчин старше 60 лет
4 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Согласно документу, добровольцам будут предлагать контракт на один год с испытательным сроком в два месяца и возможностью досрочно прервать службу. При этом министерство обороны Украины выступило против законопроекта и предложило направлять людей по такому контракту на службу исключительно на небоевые позиции.
В декабре 2023 года Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил, что Киеву придется начать отправлять на фронт украинцев старше 45 лет и прибегнуть к партизанской войне. В качестве причин политик назвал «все более скудную» военную помощь от Вашингтона и европейских стран.
Военный эксперт указал на подготовку Киева к затягиванию конфликта
Александр Бартош назвал решение властей Украины по созданию центров общевойсковой подготовки частью стратегии Киева по затягиванию конфликта с Россией на долгосрочный период. Он отметил, что подобные действия Киева укладываются в рамки стратегии гибридной войны против Москвы. Аналитик также допустил использование против ВС России опыта формирований «Организации украинских националистов» и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, организации признаны в России экстремистскими и запрещены), действовавших до середины 1950-х годов.
Все это будет задействовано, начиная с подготовки школьников в школах в русофобском ключе, и заканчивая подготовкой боевиков, которые будут использоваться как на Украине, так и на территории России
В качестве возможных мер по борьбе с диверсиями военный эксперт назвал усиление подразделений пограничной охраны, а также оснащение стратегически важных инфраструктурных объектов средствами радиоэлектронной борьбы для отражения атак беспилотников.