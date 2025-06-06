Кандидат военных наук Бартош: Киев готовится к партизанской войне и диверсиям

Создание властями Украины центров по общевойсковой подготовке граждан свидетельствует о намерении Киева перейти к партизанской войне против Вооруженных сил России и диверсиям на территории страны. Об этом «Ленте.ру» заявил полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Александр Бартош.

2 июня заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук рассказала в своем Telegram-канале о внесении в Верховную Раду страны законопроекта о создании центров «национального сопротивления». При этом страница законопроекта появилась в банке законодательных инициатив спустя два дня после заявления, а текст документа по-прежнему недоступен для ознакомления.

В офисе Зеленского отказались связывать идею с ситуацией на фронте

Как сообщила Верещук, обучение в центрах «национального сопротивления» предусмотрено как для мужчин, так и для женщин. Общевойсковая подготовка будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ. По словам чиновника, центры воинской подготовки будут развернуты по всей стране.

Система подготовки к национальному сопротивлению — это не о войне, это о готовности Ирина Верещук заместитель главы офиса президента Украины

Ирина Верещук Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В мае Верещук призвала готовить детей к войне с Россией, поскольку конфронтация между странами будет длиться столетиями. Она добавила, что конфликт между Москвой и Киевом не закончится даже в случае перемирия.

Если Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению, что будут стрелять жители каждого дома и под ними будет гореть земля, тогда они не будут наступать. (...) Вот наша стратегия, мы ее закладываем со школы Ирина Верещук заместитель главы офиса президента Украины

Обучением граждан займутся ветераны боевых действий

Как заявили в министерстве обороны Украины, в центры «национального сопротивления» будут назначаться прежде всего ветераны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При необходимости для военной подготовки граждан будут привлекаться действующие военнослужащие территориальной обороны и Сил специальных операций ВСУ.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, материально-техническая база учреждений включает в себя средства связи, учебное оружие, медицинское оборудование и средства гражданской защиты. Также центры военной подготовки могут использовать бронетехнику под управлением военнослужащих «для создания тактического фона».

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Александр Бартош предположил, что участники боевых действий в составе ВСУ будут приоритетным выбором в качестве инструкторов. Эксперт также допустил использование возможностей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») властями страны.

Похожий закон был принят незадолго до начала СВО

В мае 2021 года Владимир Зеленский внес в Раду законопроект «Об основах национального сопротивления» и обозначил его как «безотлагательный». Инициатива была принята Радой в июле 2021 года и включала в себя основы функционирования подразделений территориальной обороны ВСУ, а также частей «национального сопротивления».

Согласно документу, ведущая роль в организации и выполнении задач сопротивления принадлежит командованию Сил специальных операций ВСУ. Командование украинского спецназа также может отбирать желающих граждан для участия в операциях

Александр Бартош допустил использование прошедших обучение в центрах военной подготовки граждан как в рядах территориальной обороны ВСУ, так и в составе диверсионных групп. По мнению эксперта, Киев может использовать и переехавших в Россию украинцев.

С этой целью уже сейчас создаются схроны на всей территории Украины, а также на территории России, куда завозится оружие, взрывчатка, другие материальные средства для осуществления террористических актов Александр Бартош кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Рада одобрила службу в ВСУ мужчин старше 60 лет

4 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Согласно документу, добровольцам будут предлагать контракт на один год с испытательным сроком в два месяца и возможностью досрочно прервать службу. При этом министерство обороны Украины выступило против законопроекта и предложило направлять людей по такому контракту на службу исключительно на небоевые позиции.

В декабре 2023 года Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил, что Киеву придется начать отправлять на фронт украинцев старше 45 лет и прибегнуть к партизанской войне. В качестве причин политик назвал «все более скудную» военную помощь от Вашингтона и европейских стран.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Военный эксперт указал на подготовку Киева к затягиванию конфликта

Александр Бартош назвал решение властей Украины по созданию центров общевойсковой подготовки частью стратегии Киева по затягиванию конфликта с Россией на долгосрочный период. Он отметил, что подобные действия Киева укладываются в рамки стратегии гибридной войны против Москвы. Аналитик также допустил использование против ВС России опыта формирований «Организации украинских националистов» и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, организации признаны в России экстремистскими и запрещены), действовавших до середины 1950-х годов.

Все это будет задействовано, начиная с подготовки школьников в школах в русофобском ключе, и заканчивая подготовкой боевиков, которые будут использоваться как на Украине, так и на территории России Александр Бартош кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации

В качестве возможных мер по борьбе с диверсиями военный эксперт назвал усиление подразделений пограничной охраны, а также оснащение стратегически важных инфраструктурных объектов средствами радиоэлектронной борьбы для отражения атак беспилотников.