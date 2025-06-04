Рада поддержала закон о мобилизации мужчин старше 60 лет

Рада поддержала в первом чтении закон о мобилизации мужчин старше 60 лет

Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Согласно законопроекту, добровольцам будут предлагать контракт на один год с испытательным сроком на 2 месяца и возможностью досрочно прервать службу. Решение по контракту будет принимать командир подразделения, а согласовывать Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что Минобороны Украины выступило против закона и предложило направлять людей по такому контракту на службу исключительно на небоевые позиции.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.