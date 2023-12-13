Зеленский пообещал американским сенаторам отправить в бой украинских стариков

Зеленский пообещал сенаторам США призывать в армию мужчин старше 45 лет

Владимир Зеленский пообещал сенаторам США отправить в бой украинских стариков и вести партизанскую войну. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отметило, что обстановка во время визита Зеленского была более прохладной. Он пообещал американским сенаторам для достижения результата на поле боя призывать в армию мужчин старше 45 лет.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Киеву придется прибегнуть к партизанской войне, так как помощь от США и европейских стран становится все более скудной.

Ранее журналисты газеты The Washington Post заявили, что Зеленский потерпел неудачу во время выступления в Конгрессе США, поскольку ему так и не удалось убедить законодателей выделить Украине больше денег.