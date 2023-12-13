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10:39, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

В США заявили о провале выступления Зеленского в Конгрессе США

WP: Зеленский заявил, что без помощи США украинская армия потеряет свои позиции

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу во время выступления в Конгрессе США. Об этом заявили журналисты американской газеты The Washington Post (WP).

«Зеленский сказал законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских войск, но он предупредил, что без дополнительной помощи [США] конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку украинская армия неизбежно потеряет свои позиции в пользу решительного и хорошо вооруженного противника», — написали журналисты.

В материале также говорится, что украинский лидер потерпел неудачу во время визита в Вашингтон, поскольку ему так и не удалось убедить Конгресс США выделить Украине больше денег. Как объяснили журналисты, это связано с тем, что многие республиканцы выступают против дальнейших расходов бюджета на помощь Киеву.

Зеленский прибыл на переговоры в Конгресс США 12 декабря. В ходе визита украинский президент раскритиковал американские власти за промедление с предоставлением финансирования Украине и попросил выделить дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов. Однако по итогам визита глава страны получил мало заверений в продолжении помощи Украине со стороны США.

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      Олег Давыдов
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