В США заявили о провале выступления Зеленского в Конгрессе США

WP: Зеленский заявил, что без помощи США украинская армия потеряет свои позиции

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу во время выступления в Конгрессе США. Об этом заявили журналисты американской газеты The Washington Post (WP).

«Зеленский сказал законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских войск, но он предупредил, что без дополнительной помощи [США] конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку украинская армия неизбежно потеряет свои позиции в пользу решительного и хорошо вооруженного противника», — написали журналисты.

В материале также говорится, что украинский лидер потерпел неудачу во время визита в Вашингтон, поскольку ему так и не удалось убедить Конгресс США выделить Украине больше денег. Как объяснили журналисты, это связано с тем, что многие республиканцы выступают против дальнейших расходов бюджета на помощь Киеву.

Зеленский прибыл на переговоры в Конгресс США 12 декабря. В ходе визита украинский президент раскритиковал американские власти за промедление с предоставлением финансирования Украине и попросил выделить дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов. Однако по итогам визита глава страны получил мало заверений в продолжении помощи Украине со стороны США.