В США заявили о провале визита Зеленского

Bloomberg: Зеленский умолял Конгресс США выделить деньги Украине, но провалился

Президент Украины Владимир Зеленский умолял Конгресс США выделить Киеву дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов, но покинул Вашингтон без четкого обязательства со стороны США продолжать оказывать поддержку своему союзнику в следующем году. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, в этот раз в Вашингтоне Зеленский столкнулся с более холодным приемом на встречах с американским истеблишментом. «Президент Украины не должен возвращаться, чтобы умолять о помощи и поддержке», — заявил один из ближайших союзников президента США Джо Байдена сенатор-демократ Крис Кунс.

Отмечается, что о провале визита украинского лидера свидетельствует и ослабевание некогда широкой политической поддержки действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как контрнаступление, поддержанное западными вооружениями, провалилось.

«То, о чем, похоже, просит администрация Байдена — это миллиарды дополнительных долларов без надлежащего надзора, без четкой стратегии победы и без ответов, которые, я думаю, должны быть даны американскому народу», — заключил спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон.

Ранее сенатор-республиканец Митч Макконнелл назвал шансы Киева получить помощь от США до конца года призрачными. По его словам, даже если соглашение будет достигнуто, провести все необходимые для одобрения процедуры невозможно.