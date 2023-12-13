Сенатор заявил о призрачных шансах Киева на помощь США до конца года

Сенатор Макконнелл: шансы Киева на помощь США до Рождества призрачные

Сенатор США от штата Кентукки Митч Макконнелл назвал призрачными шансы Киева получить помощь США до конца года. Такую оценку он дал в разговоре с изданием The Hill.

«Это практически невозможно, даже если мы достигнем соглашения, подготовить его, провести через Сенат и Палату представителей до Рождества», — заявил он. По мнению Макконнелла, президенту США Джо Байдену следует быть более вовлеченным в переговоры с республиканцами в Сенате.

В настоящее время на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. При этом законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.