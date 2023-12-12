В США не согласились выделить деньги для Украины. Зеленскому объяснили, что есть вопросы важнее помощи Киеву
В речи президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США не прозвучало никакой значимой информации. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт.
Он отметил, что вместо разговора с президентом США Джо Байденом о сохранности американских границ сенаторам приходится слушать речь Зеленского про границы Украины.
Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового
«Нам еще предстоит услышать от нашего собственного президента о границе, нашей границе», — добавил Шмитт.
Спикер Палаты представителей США, республиканец от Луизианы Майк Джонсон отметил, что контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, а национальная безопасность «начинается на наших границах». По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине. При этом, как считает республиканец, Белой дом не поясняет, какая конечная цель у выделения денег Киеву.
Визит Зеленского в США подвергли критике
Владимир Зеленский прибыл в США 11 декабря. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Зеленского, власти России понимают, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы». Говоря о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», политик указал, что новую помощь Киеву блокирует республиканская оппозиция, которая хочет разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу, а некоторая часть ставит под сомнение необходимость дальнейшей поддержки в принципе и настаивает на сворачивании конфликта.
Накануне появления Зеленского в американском парламенте сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал это событие позорным фарсом. По мнению законодателя, Конгрессу предстоит пройти недостойный процесс, когда политик приедет и потребует очередные миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Вэнс описал визит Зеленского нелепостью, задуманной с целью давления на республиканцев, чтобы они оставили свои позиции в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине.
В свою очередь конгрессмен Майк Ли заявил, что сенаторы США не станут слушать указания Зеленского. По его словам, американские законодатели не желают выполнять требования украинского лидера, поскольку в их обязанности входит забота о национальных интересах страны.
Вашингтон объявил об исчерпании возможностей оказания Киеву военной помощи
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби объявил, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца года, после чего Вашингтон исчерпает свои средства. «Если у нас закончатся деньги, мы немногое сможем сделать», — отметил чиновник.
Источники Fox News Digital обозначили, что Сенат Конгресса США вряд ли успеет заключить сделку по предоставлению дополнительного финансирования Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов в обмен на изменение иммиграционного законодательства США на этой неделе. «Республиканцы требуют хорошего законопроекта о границе, и не похоже, что они его получат», — заявил один из собеседников телеканала в Сенате. Следовательно, американские законотворцы уйдут на новогодние каникулы до 9 января без положительного решения по Украине.
Комментируя вопрос о военной поддержке Украины Вашингтоном, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной пакет помощи США в 175 миллионов долларов «ничем иным, как преступной схемой по выводу денег». При этом дипломат отметила, что такая схема не может работать бесконечно, даже если она санкционирована администрацией Байдена.