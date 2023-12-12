В США не согласились выделить деньги для Украины. Зеленскому объяснили, что есть вопросы важнее помощи Киеву

Сенатор Шмитт заявил, что речь Зеленского в Конгрессе напоминает старый хлам

В речи президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США не прозвучало никакой значимой информации. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт.

Он отметил, что вместо разговора с президентом США Джо Байденом о сохранности американских границ сенаторам приходится слушать речь Зеленского про границы Украины.

Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового Эрик Шмитт сенатор

«Нам еще предстоит услышать от нашего собственного президента о границе, нашей границе», — добавил Шмитт.

Спикер Палаты представителей США, республиканец от Луизианы Майк Джонсон отметил, что контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, а национальная безопасность «начинается на наших границах». По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине. При этом, как считает республиканец, Белой дом не поясняет, какая конечная цель у выделения денег Киеву.

Визит Зеленского в США подвергли критике

Владимир Зеленский прибыл в США 11 декабря. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Зеленского, власти России понимают, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы». Говоря о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», политик указал, что новую помощь Киеву блокирует республиканская оппозиция, которая хочет разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу, а некоторая часть ставит под сомнение необходимость дальнейшей поддержки в принципе и настаивает на сворачивании конфликта.

Накануне появления Зеленского в американском парламенте сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал это событие позорным фарсом. По мнению законодателя, Конгрессу предстоит пройти недостойный процесс, когда политик приедет и потребует очередные миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Вэнс описал визит Зеленского нелепостью, задуманной с целью давления на республиканцев, чтобы они оставили свои позиции в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине.

В свою очередь конгрессмен Майк Ли заявил, что сенаторы США не станут слушать указания Зеленского. По его словам, американские законодатели не желают выполнять требования украинского лидера, поскольку в их обязанности входит забота о национальных интересах страны.

Вашингтон объявил об исчерпании возможностей оказания Киеву военной помощи

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби объявил, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца года, после чего Вашингтон исчерпает свои средства. «Если у нас закончатся деньги, мы немногое сможем сделать», — отметил чиновник.

Источники Fox News Digital обозначили, что Сенат Конгресса США вряд ли успеет заключить сделку по предоставлению дополнительного финансирования Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов в обмен на изменение иммиграционного законодательства США на этой неделе. «Республиканцы требуют хорошего законопроекта о границе, и не похоже, что они его получат», — заявил один из собеседников телеканала в Сенате. Следовательно, американские законотворцы уйдут на новогодние каникулы до 9 января без положительного решения по Украине.

Комментируя вопрос о военной поддержке Украины Вашингтоном, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной пакет помощи США в 175 миллионов долларов «ничем иным, как преступной схемой по выводу денег». При этом дипломат отметила, что такая схема не может работать бесконечно, даже если она санкционирована администрацией Байдена.