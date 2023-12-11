Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:22, 11 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

Зеленский в США раскритиковал Конгресс и попросил оружие для Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Владимир Зеленский прибыл в США, где у него состоялось первое публичное выступление в рамках визита в военной академии в Вашингтоне. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, власти России понимают, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы».

Говоря о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», политик указал, что новую помощь Киеву блокирует республиканская оппозиция, которая хочет разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу, а некоторая часть ставит под сомнение необходимость дальнейшей поддержки в принципе и настаивает на сворачивании конфликта.

В Белом доме и Конгрессе Зеленский планирует говорить о результатах, которых Украина сможет добиться в будущем на основе достижений текущего года. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители — это все, что поможет украинским войскам продвинуться на поле боя.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским пообещал создать на Украине вооруженные силы, способные в будущем сдерживать Россию. Он добавил, что поддержка со стороны США остается непоколебимой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      В Вашингтоне заявили о нежелании США мира на Украине

      Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

      Стало известно о массовом заражении солдат ВСУ опасной инфекцией

      На МЦД-3 в Москве из-за сбоя произошла задержка движения поездов

      В МИД назвали общее число вывезенных из сектора Газа россиян

      США пообещали создать на Украине способные сдерживать Россию вооруженные силы

      Минобороны разрешили не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

      Депутат описал свои драки с Жириновским в Госдуме и за ее пределами

      Байден и Зеленский запланировали обсудить ситуацию на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости