Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 11 декабря 2023Мир

США пообещали создать на Украине способные сдерживать Россию вооруженные силы

Шеф Пентагона Остин пообещал создать на Украине ВС, способные сдерживать Россию
СюжетРоссия и НАТО:
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Chad Mcneeley / Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским пообещал создать на Украине вооруженные силы, способные в будущем сдерживать Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Шеф американского оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон полон решимости помочь Киеву добиться успехов на фронте. Он отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками намерены расширить и консолидировать возможности украинской армии вести боевые действия.

Остин добавил, что поддержка со стороны США остается непоколебимой. «Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО», — сказал он.

Глава Пентагона заключил, что Украина представляет большое значение не только для безопасности США, но и в целом для глобальной безопасности в XXI веке.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военная помощь Украине станет разумной инвестицией в национальную безопасность США и для предотвращения возможной большей войны в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      В Вашингтоне заявили о нежелании США мира на Украине

      Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

      Стало известно о массовом заражении солдат ВСУ опасной инфекцией

      На МЦД-3 в Москве из-за сбоя произошла задержка движения поездов

      В МИД назвали общее число вывезенных из сектора Газа россиян

      США пообещали создать на Украине способные сдерживать Россию вооруженные силы

      Минобороны разрешили не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

      Депутат описал свои драки с Жириновским в Госдуме и за ее пределами

      Байден и Зеленский запланировали обсудить ситуацию на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости