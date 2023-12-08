Пентагон назвал помощь Украине разумной инвестицией

Пентагон: помощь Украине станет разумной инвестицией от возможной войны в Европе

Военная помощь Украине станет разумной инвестицией в национальную безопасность США и для предотвращения возможной большей войны в Европе. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Fox News.

«Как вы все знаете, крайне важно, чтобы Конгресс США принял дополнительный запрос президента по национальной безопасности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать поддерживать Украину», — отметила она.

По ее словам, этот шаг предотвратит «большую войну в Европе», одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу США и создавая квалифицированные рабочие места.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из всего объема военной помощи Украине 90 процентов были потрачены в самих Соединенных Штатах на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики. Он отметил, что по этой причине Штатам нужно продолжать предоставлять военную поддержку Украине.