Блинкен сообщил о потраченной в США помощи для Украины

Госсекретарь США Блинкен: 90 процентов военной помощи Киеву потрачены в Штатах

Из всего объема военной помощи США Украине 90 процентов были потрачены в самих Соединенных Штатах на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«Девяносто процентов военной помощи, которую мы предоставили, в действительности были потрачены здесь, в Соединенных Штатах, с нашими производителями и производством», — признался он.

По его словам, это создало «больше американских рабочих мест, больше роста для экономики». Энтони Блинкен отметил, что по этой причине Штатам нужно продолжать предоставлять военную поддержку Украине.

Ранее Блинкен сообщил, что Украина получит от Штатов новый пакет военной помощи размером 175 миллионов долларов. При этом, по его словам, этот пакет может стать одним из последних в случае отказа Конгресса от согласования дальнейшей финансовой поддержки.

Ранее американский президент Джо Байден назвал «абсолютным сумасшествием» отказ от согласования нового пакета помощи Украине. Он подчеркнул, что в таком случае американские политики пойдут против интересов своей страны.