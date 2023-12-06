Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 6 декабря 2023Мир

Байден высказался о прекращении поддержки Украины

Байден: прекращение поддержки Украины будет абсолютным сумасшествием
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Отказ от согласования нового пакета помощи Украине будет для Вашингтона «абсолютным сумасшествием», заявил американский президент Джо Байден, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, если американские политики не согласуют помощь Киеву, то пойдут против интересов США. «Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — высказался он.

Ранее сенаторы-республиканцы покинули совещание по запросу администрации Байдена о помощи Украине и Израилю. Они также призвали голосовать против помощи Киеву.

В ноябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден использует право вето, если Конгресс США примет законопроект о помощи только Израилю, без поддержки Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не обязаны вмешиваться» Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался считать Германию союзником Украины

      Россияне отравились угарным газом в доме

      Три мигранта напали на двух российских студентов в общежитии

      Названо условие достижения биткоином стоимости в 500 тысяч долларов

      Тарасова отреагировала на заявление украинки Магучих о российских спортсменах

      Россиянин сходил в ресторан в Монголии и описал его фразой «жесткая столовая»

      Названы самые необычные забытые вещи в каршеринге

      Стало известно о предложении главы «Балтики» национализировать компанию

      Минздрав раскрыл причину отравления более 40 рабочих на Камчатке

      Трамп оценил умственные способности Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости