Байден высказался о прекращении поддержки Украины

Байден: прекращение поддержки Украины будет абсолютным сумасшествием

Отказ от согласования нового пакета помощи Украине будет для Вашингтона «абсолютным сумасшествием», заявил американский президент Джо Байден, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, если американские политики не согласуют помощь Киеву, то пойдут против интересов США. «Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — высказался он.

Ранее сенаторы-республиканцы покинули совещание по запросу администрации Байдена о помощи Украине и Израилю. Они также призвали голосовать против помощи Киеву.

В ноябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден использует право вето, если Конгресс США примет законопроект о помощи только Израилю, без поддержки Украины.