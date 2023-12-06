Республиканцы сорвали совещание по вопросу о помощи Украине

Республиканцы сорвали брифинг по запросу Байдена о помощи Украине

Сенаторы-республиканцы покинули совещание по запросу администрации президента США Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, заявил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, они не получили от демократов ответа на свои предложения. «Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки», — объяснил он. Ромни добавил, что республиканцы не захотели слушать о важности помощи Израилю и Украине, так как и сами знают это.

При этом лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против запрошенной офисом Байдена помощи Украине. Республиканцы хотят, чтобы бюджетные деньги пошли на урегулирование ситуации на южной границе США.