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21:06, 6 декабря 2023Мир

США выделили Украине новый пакет военной помощи

Блинкен: Украина получит от США пакет помощи на сумму до 175 миллионов долларов
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: SAUL LOEB / Reuters

Украина получит от США новый пакет военной помощи размером 175 миллионов долларов. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

При этом, по его словам, этот пакет может стать одним из последних в случае отказа конгресса от согласования дальнейшей финансовой поддержки. Уточняется, что Киеву будут переданы боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии.

Помимо этого, США поставят Украине противорадарные авиационные ракеты HARM, противотанковые ракеты, снаряды для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, а также «средства защиты критической национальной инфраструктуры».

Ранее американский президент Джо Байден назвал «абсолютным сумасшествием» отказ от согласования нового пакета помощи Украине. Он подчеркнул, что в таком случае американские политики пойдут против интересов своей страны.

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      Марина Совина
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