Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 12 декабря 2023Мир

В Конгрессе заявили о нежелании сенаторов слушать указания Зеленского

Конгрессмен Ли заявил, что сенаторы США не станут слушать указания Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Конгрессмен Майк Ли в соцсети Х заявил, что сенаторы США не станут слушать указания президента Украины Владимира Зеленского.

«Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин», — отметил политик.

По словам Ли, американские сенаторы не желают выполнять требования украинского лидера, поскольку в их обязанности входит забота о национальных интересах США.

Владимир Зеленский прибыл в США, где у него состоялось первое публичное выступление в рамках визита в военной академии в Вашингтоне. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пообещали помочь, но без денег. Главы МИД стран ЕС не договорились о выделении Украине 500 миллионов евро на вооружения

      В Конгрессе заявили о нежелании сенаторов слушать указания Зеленского

      В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

      Сунака призвали вести себя как Черчилль

      Во Франции спрогнозировали сроки принуждения Зеленского к переговорам

      В США признали подрыв установления мира между Россией и Украиной

      Боящимся секса после сложных родов женщинам дали совет

      Россиянин прилетел в США без паспорта и ничего не вспомнил

      В постпредстве РФ при ООН спрогнозировали судьбу выпрошенного Киевом оружия

      Главы стран Балтии сочли возможной победу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости