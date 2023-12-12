Конгрессмен Ли заявил, что сенаторы США не станут слушать указания Зеленского

Конгрессмен Майк Ли в соцсети Х заявил, что сенаторы США не станут слушать указания президента Украины Владимира Зеленского.

«Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин», — отметил политик.

По словам Ли, американские сенаторы не желают выполнять требования украинского лидера, поскольку в их обязанности входит забота о национальных интересах США.

Владимир Зеленский прибыл в США, где у него состоялось первое публичное выступление в рамках визита в военной академии в Вашингтоне. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.

