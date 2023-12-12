Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США позорным фарсом

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным фарсом.

По мнению законодателя, Конгрессу предстоит пройти недостойный процесс, когда политик приедет и потребует очередные миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Вэнс назвал визит Зеленского нелепостью, задуманной с целью давления на республиканцев, чтобы они оставили свои позиции в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине.

Сенатор подчеркнул, что он не пойдет на это и призвал к аналогичному решению однопартийцев. Она также указал, что украинскому президенту следовало бы оказать давление на американского лидера Джо Байдена, чтобы тот сел за стол переговоров по поводу южной границы.

Вэнс отметил, что сложившаяся ситуация опровергает ложь о том, что Зеленский достоин восхищения, защищая свою страну. «Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь», — заключил политик.

Ранее конгрессмен Майк Ли заявил, что сенаторы США не станут слушать указания Зеленского. По его словам, американские законодатели не желают выполнять требования украинского лидера, поскольку в их обязанности входит забота о национальных интересах страны.

Владимир Зеленский прибыл в США, где у него состоялось первое публичное выступление в рамках визита в военной академии в Вашингтоне. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.

