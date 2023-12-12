В Конгрессе США назвали тему важнее Украины

Спикер Палаты представителей Джонсон: южная граница США важнее Украины

Контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил спикер Палаты представителей, национальная безопасность «начинается на наших границах».

По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине. При этом, как считает республиканец, Белой дом не поясняет, какая конечная цель у выделения денег Киеву.

В том же интервью Джонсон заявил, президент Украины Владимир Зеленский должен представить конгрессменам внятную стратегию, чтобы получить деньги.

Спикер Палаты представителей отметил, что дискуссия в Конгрессе по поводу предоставления помощи Киеву в том числе объясняется отсутствием внятного контроля при расходовании предоставленных Вашингтоном средств.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский посетил Конгресс, а затем должен встретиться с президентом США Джо Байденом.