В Конгрессе США потребовали от Зеленского внятной стратегии для выделения помощи

WSJ: в Конгрессе США потребовали от Зеленского внятную стратегию

Для выделения нового пакета помощи Украине ее президент Владимир Зеленский должен представить конгрессменам внятную стратегию, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Отрывок из интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) опубликован в его YouTube-канале.

«Основная проблема с финансированием Украины и причина, по которой так много американцев обеспокоены этим вопросом, заключается в том, что до сих пор нет ясности относительно стратегии и конечной цели», — сказал он.

По словам Джонсона, дискуссия в Конгрессе по поводу предоставления помощи Киеву также объясняется отсутствием внятного контроля при расходовании предоставленных США средств.

Ранее сенатор-республиканец от штата Канзас Джерри Моран по итогам встречи Зеленского с конгрессменами заявил, что США были бы сегодня в лучшем положении, если бы раньше поддержали Украину и предоставили ей всю запрашиваемую военную помощь.