В Сенате заявили о пользе поддержки Украины для США

Сенатор Моран: США были бы в лучшем положении, если бы раньше поддержали Украину

США были бы сегодня в лучшем положении, если бы раньше поддержали Украину и предоставили ей всю запрашиваемую военную помощь. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Канзас Джерри Моран по итогам встречи украинского лидера Владимира Зеленского с конгрессменами, передает The New York Times (NYT).

«Я думаю, на самом деле, если бы мы предоставили соответствующую помощь раньше, мы были бы в лучшем положении. Украина сегодня была бы в лучшем положении, чем есть сейчас», — отметил сенатор.

Моран добавил, что Зеленский заверил сенаторов в готовности Украины продолжать боевые действия вне зависимости от помощи со стороны США. Кроме того, конгрессмен раскритиковал своих коллег-республиканцев за требование к президенту США Джо Байдену пойти на уступки по вопросам границы прежде чем одобрять новую помощь Киеву. По его мнению, американская помощь необходима для «защиты суверенитета Украины».

Ранее Зеленский прибыл в Конгресс США для переговоров о продолжении финансовой помощи Киеву. Его сопроводили лидеры демократической и республиканской фракций Чак Шумер и Митч Макконнелл. У политика также запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.