Зеленский прибыл на переговоры в Конгресс США

Зеленский прибыл в Конгресс США для переговоров о продолжении помощи Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США для переговоров о продолжении финансовой помощи Киеву. Прибытие украинского лидера транслировал телеканал CNN.

Его сопроводили лидеры демократической и республиканской фракций Чак Шумер и Митч Макконнелл. У политика также запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Кроме того, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что 12 декабря президент США Джо Байден и его украинский коллега планируют обсудить ситуацию на поле боя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут очень внимательно следить за встречей Зеленского с американским президентом.

