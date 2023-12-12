В Кремле пообещали внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена

Песков: в Кремле будут внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена

В Кремле будут следить за встречей Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Разумеется, следить будем, очень внимательно», — пообещал представитель Кремля.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Байден и Зеленский планируют обсудить ситуацию на поле боя.