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21:17, 11 декабря 2023Мир

Байден и Зеленский запланировали обсудить ситуацию на поле боя

Белый дом: Байден и Зеленский планируют обсудить ситуацию на поле боя
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе встречи во вторник, 12 декабря, планируют обсудить ситуацию на поле боя. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита», — сказал представитель американской администрации.

Кирби отметил, что Байден ожидает услышать новости о текущей ситуации на фронтах. Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Киев, особенно зимой.

Накануне стало известно, что президент США пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Ожидается, что стороны обсудят нынешние нужды Киева. Зеленский также должен выступить на встрече со всем составом американского Сената.

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      Марина Совина
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