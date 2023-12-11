Байден и Зеленский запланировали обсудить ситуацию на поле боя

Белый дом: Байден и Зеленский планируют обсудить ситуацию на поле боя

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе встречи во вторник, 12 декабря, планируют обсудить ситуацию на поле боя. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита», — сказал представитель американской администрации.

Кирби отметил, что Байден ожидает услышать новости о текущей ситуации на фронтах. Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Киев, особенно зимой.

Накануне стало известно, что президент США пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Ожидается, что стороны обсудят нынешние нужды Киева. Зеленский также должен выступить на встрече со всем составом американского Сената.

